Esenyurt\'ta Pastane Saldırısı

İstanbul Esenyurt'ta bir pastanede küfürlü konuşarak etrafa rahatsızlık veren şahıslar, işletme sahibinin uyarısının ardından tartışma çıkardı. Küfür ve hakaretler ederek pastaneden ayrılan şahıslar kısa süre sonra arkadaşlarını da çağırarak işyerini bastı. Sandalyelerin havada uçtuğu olayda saldırganlar 3 kişiyi darp ederek olay yerinden ayrılırken, pastane içerisinde yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir pastanede yaşandı. İddiaya göre kendi aralarında yüksek sesle konuşan ve küfür eden bir grubu, işletme sahibi sessiz olmaları konusunda uyardı. Kendilerine gelen uyarı üzerine öfkelenen şahıslar, küfür ve hakaretler ederek pastaneden ayrıldı. Kısa süre sonra arkadaşlarını da toplayan saldırganlar iki araç ile pastaneyi basarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Kendilerini uyaran işletme sahibi ve arkadaşlarına tekme ve tokatla saldıran şahıslar, ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri pastane basarak insanları darp eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Sandalyelerin havada uçtuğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan işletme sahibi Medeni Atmaca, "Akşam bu şahıslar kalabalık bir şekilde oturuyorlar. Kendi aralarında küfürleşiyorlar, bağırıyorlar. Müşteriler rahatsız olunca ortağım şahısları 'Biraz sessiz olun, müşteriler rahatsız oluyor' diyerek uyarmış. Bu şahıslarda rahatsız olmuşlar ve arkadaşlarını toplayarak geri gelmişler. Ortağım ve iki arkadaşını darp ettiler. Birinin kaburgası kırıklar ve yüzünde morluklar var. Diğer iki kişide de darp izleri var. Hastaneden de darp raporu aldık, ardından polise şikayetçi olduk" dedi. - İSTANBUL