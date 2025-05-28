Esenyurt\'ta Polis Kovalamacası

Esenyurt'ta filmleri aratmayan kovalamaca kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta polisten kaçan bir kişi araçlara ve yayalara çarptı. Yanında eşi ve bir çocuğu da bulunan şahıs, bir süre kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay saat 21.00 sıralarında Çınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başlayan bir şahıs yol üzerinde bulunan yayalara ve bazı araçlara çarptı. Yanında karısı ve bir çocuğu da bulunan şahıs, bir süre kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli polis tarafından karakola götürülürken, araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Bazı vatandaşlar da çarpma nedeniyle yaralanırken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.