Esenyurt'ta Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

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Esenyurt'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve sokaklar göle döndü

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Esenyurt'ta bir evi ve caddeleri su bastı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere caddeden taşan suyun evin içerisine girdiği ve araçların ilerlerken güçlük yaşadığı anlar yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağış Esenyurt'ta hayatı olumsuz etkiledi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere caddeden taşan suyun evin içerisine girdiği ve araçların ilerlerken güçlük yaşadığı anlar yansıdı.

Öte yandan Küçükçekmece'de ise şimşek çakma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.