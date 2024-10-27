Esenyurt\'ta Silahlı Saldırı

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Esenyurt'ta dün sabah saatlerinde evinin bahçesinde duran bir vatandaşa motosikletle gelen kasklı bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırgana anahtarlık fırlatarak karşı koymaya çalışan adam, kameraya yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

"Ayağını denk al" dedi ve ateş açtı

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi 690'ıncı sokakta meydana geldi. Anahtarıyla evine girmeye çalışan bir kişiye motosikletle gelen bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgana elindeki anahtarı fırlatarak karşı koymaya çalışan vatandaş, kameralara yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganın ateş etmeden önce "Akıllı ol, ayağını denk al" dediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL