Esenyurt\'ta Taciz Dehşeti

Esenyurt'ta bir kişi, apartmana gizlenip peşine takıldığı kadına önce yumruk attı sonra da taciz etti. Çığlık çığlığa yardım isteyen kadının o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, takip ettiği kadının yaşadığı apartmana gizlice girip saklanan şahıs, kadının dışarı çıkmasını bekledi. Bir süre sonra dışarı çıkan kadının peşine takılan şahıs, kadına önce yumruk attı ardından da taciz ettiği iddia edildi. Şüphelinin, apartmandan çıkan kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın apartmandan dışarıya çıktığı sırada, şahsın peşine takılıp kadına saldırdığı ve kadının çığlık atıp yardım istediği anlar yer aldı. Kadının şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. - İSTANBUL