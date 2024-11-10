Esenyurt'ta Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

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Esenyurt E-5 Karayolu mevkiinde bir motosiklet sürücüsü ön tekeri kaldırarak kilometrelerce ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt E-5 Karayolu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yaptığı hareketle yürekleri ağza getirdi. Trafikte ilerleyen motosikletli tek teker üzerinde kilometrelerce seyretti. Hem kendinin hem de trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL