Esenyurt\'ta Yurt Yangını

Erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bulunan bir kulübede sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yurtta paniğe neden olurken kulübe alevler içinde kaldı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yaptı.

CAN KAYBI YOK

Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası kulübe kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.