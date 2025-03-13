Eşini Boğarak Öldüren Şahsa 24 Yıl Hapis - Son Dakika
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Eşini Boğarak Öldüren Şahsa 24 Yıl Hapis

Eşini Boğarak Öldüren Şahsa 24 Yıl Hapis

Aydın'da eşini öldüren Mestan Türkmen, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13.03.2025 14:07
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Aydın'ın Efeler ilçesinde eşini boğarak öldüren şahıs, yargılandığı davada 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haziran 2023'te Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 202. Sokak'ta meydana gelen olayda Mestan Türkmen, eşi Nursel Türkmen'i boğarak öldürdükten sonra bir hafta boyunca kaçtı. Daha sonra teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mestan Türkmen, pişman olduğunu öne sürerek, "Allah rahmet eylesin, hanımımla ilk tanıştığımızda böyle olmasını istemezdim. Öyle bir sorunumuz yoktu ama o gün eşimin telefonuna mesaj geldi. Evden gitmemi söyledi. Ekonomik sıkıntılar yüzünden bunu yapmak zorunda olduğunu söyledi. Kızımın benden olmadığını söyledi. Anlık bir öfkeyle oldu. Pişmanım, keşke olmasaydı" dedi.

Mahkeme heyeti 'tahrik' indirimi uyguladı

Savcı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ancak mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak, Mestan Türkmen'e 24 yıl hapis cezası verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Efeler, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini Boğarak Öldüren Şahsa 24 Yıl Hapis - Son Dakika

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