Eyüpsultan'da eşini silahla vurarak öldüren şahsın cinayet sonrası ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Eyüpsultan'da yaşayan Engin Çelik, evlerinde çıkan kavgada eşi Ayşe Çelik'i silahla vurarak öldürmüştü. Şahıs, ardından eşinin cesedini otomobilin bagajına koymuştu. Eşinin cansız bedenini göle veya ormanlık alana atmayı planlayan adam, aracı şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istenince kaçmaya başlamıştı. Yakalanan Engin Çelik gözaltına alınmıştı. Engin Çelik'in cinayet sonrası beyaz aracına bindiği anlara dair cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Eşini Öldüren Engin Çelik'in İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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