Esir İsraillilerden Çağrı: Sesimizi Duyun!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın görüntülerini paylaştığı Gazze Şeridi'ndeki tünellerde bulunan İsrailli esirler, "İsrail hükümetinin bizi susturduğu yeter. Daha önce bizimle birlikte olan ve şu anda serbest olan esirlere konuşma şansı verin. Onları susturmayı bırakın" dedi.

İsrail'in 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli esirlere ait yeni bir görüntü paylaştı. İsrail basını, esirlerin Elkana Bohbot ve Yosef-Haim Ohana olduğunu belirtti. Görüntülerde konuşan esirler, 21 ve 22 numaralı esirler olduklarını ifade ederek, düne kadar bir isimlerinin, kimliklerinin ve umutlarının olduğunu ancak artık sadece bir sayıdan ibaret olduklarını belirttiler. Anlatacakları şeylerin Hamas tarafından kendilerine zorla söyletilmediğini ve videonun bir psikolojik savaş aracı olmadığını aktaran esirler, "Sesimizi duyurmak için onlara yalvaran ve isteyen bizdik. Lütfen sesimizi duyun" dediler.

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan son ateşkes anlaşması öncesindeki duruma değinen esirler, sınırların kapalı olması nedeniyle neredeyse yiyecek kalmadığını ve ne ölü ne de diri hissettiklerini ifade ettiler. Esirler, "Ateşkes anlaşması başladığında ve sınırlar açıldığında, Hamas savaşçıları sadece karnımızı doyurmak için değil aynı zamanda kendimizi iyi hissetmemiz için de her şeyi karşılamaya çalıştılar" dediler.

Ateşkes ile karınlarının doyduğunu ve rahat bir nefes aldıklarını ifade eden esirler, "Tam da bunların sona ereceğine inanıyorduk ki 18 Mart'ta İsrail hükümeti Gazze'yi havadan bombalamaya karar verdi. Bu saldırı bizi öldürebilirdi. Bizi evlerimize geri döndürmeye niyetli olduklarını size söylediklerini biliyoruz. Ama dünkü gibi bir saldırı benim ve yanımdakilerin ölümüne neden olabilirdi" dediler.

Saldırıların yeniden başlaması ve sınırların kapatılması nedeniyle her şeyin eski haline döndüğünü belirten esirler, "Yiyeceğimiz tükenmek üzere ve yaşam koşulları giderek kötüleşiyor. Şunu bilmenizi isteriz ki güvenli olan hiçbir yer yok" dediler.

Esirler, "İsrail hükümetinin bizi susturduğu yeter. Daha önce bizimle birlikte olan ve şu anda serbest olan esirlere konuşma şansı verin. Onları susturmayı bırakın. İzin verin konuşsunlar. Bırakın gerçekler ortaya çıksın. Buradan ayrılan herkese konuşma hakkı verilmeli. Neden herkes susturuluyor? Neden?" diye konuştular.

Daha önce serbest bırakılan Ohad Yehlomi'ye seslenen esirler, "Ohad, neden onlara anlatmıyorsun? Sen bizimle birlikteydin. Bizimle birlikte kalıyordun. Bizim için konuş. Herkese neler yaşadığımızı anlat, herkes öğrensin. Anlaşma zamanı ile savaş zamanı sırasında neler olduğunu biliyorsun. Onlara anlat Ohad, onlara anlat Ohad" dediler.

Videonun sonunda İsrailli esirleri sadece bir ateşkes anlaşmasının evlerine geri getirebileceği ve zamanın her geçen gün azaldığı mesajı yer aldı. - GAZZE