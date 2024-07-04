Eski belediye başkanının öldüğü kavga böyle başlamış...O anlar kamerada - Son Dakika
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Eski belediye başkanının öldüğü kavga böyle başlamış...O anlar kamerada

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün Tunca beldesi eski belediye başkanının vurularak hayatını kaybettiği kavganın başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. Olay dün Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

04.07.2024 00:05
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Eski belediye başkanının öldüğü kavga böyle başlamış...O anlar kamerada

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün Tunca beldesi eski belediye başkanının vurularak hayatını kaybettiği kavganın başlangıç görüntüleri ortaya çıktı.

Olay dün Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in (56), bir markette olduğu sırada H.K. ve ağabeyi H.K. bir anda işletmeye girerek Aytemiz'e saldırmaya başladı. Olayda H.K. belinden çıkardığı silahı eski başkan Aytemiz'e doğrulttu. Gittikçe büyüyen kavga ardından caddeye taşınarak silahlı kavgaya dönüştü. H.K. isimli şahıs belinden çıkardığı silah ile eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavganın çıkış anları ise bir marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Silahlı kavgada omuzundan yaralanan ağabey H.K. ile 1 kişi daha gözaltına alınırken, olayla ilgili 1 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski belediye başkanının öldüğü kavga böyle başlamış...O anlar kamerada - Son Dakika

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