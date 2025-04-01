Eski Bloomberg yöneticisi ve ailesi malikanelerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Eski Bloomberg yöneticisi ve ailesi malikanelerinde ölü bulundu

Bloomberg'ün eski yöneticisi 54 yaşındaki Richard Samarel, 45 yaşındaki eşi Lina Maria Samarel ile 9 yaşındaki kızları Samantha Samarel lüks malikanelerinde ölü bulundu. Ölümlerin cinayet mi yoksa kaza mı olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

01.04.2025 10:22
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Amerika'nın en prestijli finans kurumlarından biri olan Bloomberg'ün eski yöneticisi 54 yaşındaki Richard Samarel, 45 yaşındaki eşi Lina Maria Samarel ile 9 yaşındaki kızları Samantha Samarel, ABD'nin Karolina eyaletinde yer alan lüks malikanelerinde ölü bulundu. Tüm kasabayı yasa boğan ölümler hakkında polis henüz bir açıklama yapmadı.

POLİS CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

New York Post'un haberine göre; Spartanburg İlçe Şerif Ofisi, Güney Karolina'nın batısındaki Greenville'in kuzeydoğusunda bulunan Greer kasabasındaki polislerin, bir komşunun ihbarıyla harekete geçtiğini bildirdi. Ekipler adrese gittiklerinde Samarel ailesinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis yetkilileri şu ana kadar ölümlerin cinayet mi yoksa trajik bir kaza mı olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

"KAMUYA YÖNELİK TEHDİT YOK"

Şerif ofisinden yapılan açıklamada, "Şu anda kamuya yönelik herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Soruşturma sürüyor." ifadeleri yer aldı. Ayrıca evde, olay sırasında okulda olan başka çocuklar olduğu da doğrulandı. Sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak, bu çocukların çiftin diğer kızı ve küçük oğulları olduğu düşünülüyor.

SAMAREL AİLESİ KİMDİR?

Richard Samarel ile eşi Lina Maria Samarel'in Facebook profillerinde 2009'dan beri evli oldukları iddia ediliyor. Profillerine göre Richard Samarel, 2007'de şirketten ayrılmadan önce Bloomberg LP'de hisse senedi yöneticisi olarak çalışıyordu ve eşi Lina, ABD Gaziler İşleri Bakanlığı'nda çalışan Kolombiyalı bir göçmendi.

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Bloomberg yöneticisi ve ailesi malikanelerinde ölü bulundu - Son Dakika

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