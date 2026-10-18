Eskişehir\'de Kaygan Yolda Kaza: 1 Yaralı

Eskişehir çevreyolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, çevreyolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A. idaresindeki 26 VA 188 plakalı otomobil ile Y.M. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarken, arka tekerleği yerinden koparak savruldu. Çarpışmanın şiddetiyle ön kısmı tamamen dağılan motosikletin sürücüsü Y.M. ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Y.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.