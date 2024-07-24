Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı, yaralanan polis memurunu ziyaret etti - Son Dakika
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı, yaralanan polis memurunu ziyaret etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı, yaralanan polis memurunu ziyaret etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Başsavcı Vekili İsa Tuncay, Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında yaralanan polis memuru Hasan Keskin'i tedavisinin devam ettiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Başsavcı Yeldan, hastane başhekimiyle görüşerek Keskin'in durumu hakkında bilgi aldı ve acil şifalar diledi. Ayrıca, Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

24.07.2024 15:27
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Başsavcı Vekili İsa Tuncay, Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında yaralanan polis memuru Hasan Keskin'i tedavisinin devam ettiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, durumu iyiye giden ve tedavisi devam eden Polis Memuru Hasan Keskin'i Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu'dan, Keskin'in genel durumu ile ilgili bilgi alan Başsavcı Yeldan, tedavisi devam eden polis memuruna acil şifalar dileyerek eşine ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Başsavcı Yeldan, durumu takip ettiklerini söyledi.

"Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Eskişehir genelinde tüm paydaş kurumlarla birlikte uyuşturucu ile mücadele ettiklerini ifade eden Başsavcı Yeldan, "Mücadelemizin her safhasında özveriyle çalışan arkadaşlarımız sayesinde Eskişehirimizde birçok çocuğumuz, gencimiz uyuşturucudan korunuyor. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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