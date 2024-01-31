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Eskişehir'de 107 şüpheli yakalandı, aralarında hapis cezası bulunan 33 kişi de var - Son Dakika
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Eskişehir'de 107 şüpheli yakalandı, aralarında hapis cezası bulunan 33 kişi de var

Eskişehir\'de 107 şüpheli yakalandı, aralarında hapis cezası bulunan 33 kişi de var

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aralarında farklı sürelerde hapis cezası bulunan 33 kişi de dahil olmak üzere toplamda 107 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Aranan Şahısların Yakalanması' amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranan 103 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan 33'ü kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmışken, 70'i ise ifade alma amacıyla aranıyordu.

31.01.2024 17:17
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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aralarında farklı sürelerde hapis cezası bulunan 33 kişinin de yer aldığı 107 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 23 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında 'Aranan Şahısların Yakalanması' amacıyla çalışma düzenlendi. Çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan arandığı belirlenen 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 33'ünün farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu 70'inin ise ifade alma amacıyla arandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 107 şüpheli yakalandı, aralarında hapis cezası bulunan 33 kişi de var - Son Dakika
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