Eskişehir\'de 107 şüpheli yakalandı, aralarında hapis cezası bulunan 33 kişi de var

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aralarında farklı sürelerde hapis cezası bulunan 33 kişinin de yer aldığı 107 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 23 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında 'Aranan Şahısların Yakalanması' amacıyla çalışma düzenlendi. Çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan arandığı belirlenen 103 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 33'ünün farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu 70'inin ise ifade alma amacıyla arandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR