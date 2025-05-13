Eskişehir\'de 173 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada yaptığı çalışmalar sonucunda, aranması bulunan 173 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 5-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında 182 uygulama noktasında bin 610 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 113 şahıs, 5 yıla kadar aranan 47 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar aranan 8 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 5 şahıs olmak üzere toplam 173 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR