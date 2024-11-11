Eskişehir\'de 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmada piyasa değeri 400 bin TL olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün mamullerinin kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, piyasa değeri 400 bin TL olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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