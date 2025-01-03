Eskişehir\'de 3 Bin 178 Araç Ceza Yedi

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Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 6 bin 384 araç kontrol edilirken, 3 bin 178 araca cezai işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 25-31 Aralık 2024 tarihlerinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol yapıldı. Ekiplerin 6 bin 384 aracı kontrol ettiği çalışmanın sonucunda; 48 alkollü araç kullanmak, 74 sürücü belgesiz araç kullanmak, bin 473 park yasağı, 455 hız, 184 kırmızı ışık, 21 taşıma kanunu, 95 emniyet kemeri, 8 abart egzoz ve 41 kask kullanmamak başta olmak üzere diğer maddelerle birlikte toplam 3 bin 178 araca işlem uygulandı. Ayrıca 101 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü belgesinin daimi iptali yapıldı. - ESKİŞEHİR