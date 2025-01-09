Eskişehir'de 30 Saniyede 4 Kaza - Son Dakika
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Eskişehir'de 30 Saniyede 4 Kaza

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Elektrikli bisiklet sürücüsü, 30 saniyede 4 farklı trafik kazasına karıştı. Kameralar kaydetti.

09.01.2025 10:22
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Eskişehir'de film gibi anlar kamerada: Elektrikli bisiklet sürücüsü 30 saniyede 4 farklı trafik kazasına karıştı

Yaklaşık 30 saniyede 4 farklı trafik kazasına karışan sürücü güvenlik kamerasında

Önce araca, sonra yayaya çarptı, kaçarken düştü, kalktıktan sonra başka bir araca daha çarptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir elektrikli bisiklet sürücüsünün 30 saniye içinde karıştığı 4 farklı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan Konuk Sokak ile Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen elektrikli bisiklet sürücüsü, sokak arasından caddeye çıkarken ilk önce bir otomobile daha sonra da bir yayaya çarptı. Yakalanmamak için hızla olay yerinden kaçarken kaldırımda duran çöp poşetine takılan elektrikli bisiklet sürücüsü, kendini aniden yerde buldu. Hızla kalkan ve kaldırım üstünden geldiği istikamete dönen elektrikli bisiklet sürücüsü, bu sefer de sokak arasından çıkan hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araca çarptıktan sonra araç sürücüleri ile tartışma yaşadığı öğrenilen elektrikli bisiklet sürücüsünün, olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Elektrikli bisiklet sürücüsünün yaklaşık 30 saniye içinde yaşadığı 4 ayrı trafik kazası, bir işyerine ait güvenlik kamerasın tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 30 Saniyede 4 Kaza - Son Dakika

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