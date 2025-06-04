Eskişehir\'de Alışveriş Merkezinde Yangın

Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Vadişehir Mahallesi Neslişah Sokak üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin çatısında bulunan bir koltuk, bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Dumanları gören esnaf ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda yangını büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle esnaf ve AVM içindeki vatandaşlar panik yaşadı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla alakalı inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR