Eskişehir\'de Baba 22 Yıl Hapis Cezası Aldı

3.Sayfa

Eskişehir'de 29 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak ölümüne neden olan sanığın son sözü "Çok pişmanım" olurken mahkeme heyeti şahsın 22 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Eskişehir'de 13 Mayıs 2024 tarihinde Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak'ta 29 yaşındaki Yakup Kart ile ahırda bulunan babası G.K. arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında G.K., elindeki bıçak ile oğlu Yakup Kart'ı ağır yaraladı. Yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında gözaltına alınan baba emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu yargılanan babanın davasının görülmesine 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlenirken savcı tarafından mütalaa verildi. Mahkeme heyeti son görülen duruşmada kararını açıklamadan önce sanık babaya son sözleri soruldu. Sanığın "Çok pişmanım" sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Heyet, olayda tahrik olduğuna karar vererek sanığı 22 yıl hapse mahkum etti.

"Baba öldürme kastı ile yapmamıştır"

Duruşma sonrasında konuşan sanık avukatı Furkan Pınarbaşı, olayla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilin oğlu ile hiçbir zaman husumeti olmamıştır. Olay günü kendisine balta ile saldıran maktul kendisini yere çöktürmüş ve baltayı boynuna bastırmıştır. Bu olaya şahit olan anne müşteki Yüksel de bu olayı doğrulamaktadır. Bu anda yüzü yere bakan ve kesinlikle hedef gözetecek durumda olmayan müvekkil bıçağı rastgele savurmuş bıçak maktulün kalbine isabet etmiştir. Öldürme kastı ile değil kendini koruma kastı ile yapılan bu hareket tipik bir meşru müdafaa örneğidir. Bugün ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanan müvekkil Güngör Kart sadece haksız tahrik indirimi ile 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararına saygılıyız ancak bir mahkemeye itiraz ile istinaf oluna gideceğiz." - ESKİŞEHİR