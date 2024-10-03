Eskişehir\'de Bekçilerden Kimlik Sorgusu

3.Sayfa

Eskişehir'de emniyete bağlı bekçilerin çalışmaları sonucunda 1 hafta içerisinde 6 bin 152 şahıs ve 31 araca kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 24-30 Eylül 2024 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 bin 152 şahsa ve 31 araca kimlik sorgusu yapıldı. Çalışmalar sırasında 1 şahsın hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. - ESKİŞEHİR