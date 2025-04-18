Eskişehir\'de Çöp Kamyonunda Yangın

Eskişehir'de bir çöp kamyonunun arkasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonunun arka tarafında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alındığı belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR