Eskişehir\'de Eğlence Merkezlerine Yönelik Denetimlerde 4 Firari Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de eğlence merkezlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde kent genelindeki eğlence merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Toplamda 204 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 12 işletme kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, 1 şahsın özel güvenlik sertifikası olmadan güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, 1 işletmede canlı müzik yayını belgesinin olmadığı, farklı bir işletmede çalışan şahsın ise sigorta ve kimlik bildirim kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Eğlence mekanlarında bulunan 567 şahsın yapılan kimlik sorgulamasında ise, 6 şahsın farklı suçlardan arandığı, ayrıca bu şahıslardan 4'ünün kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi. Kimlik kontrolünde 3 şahsın da yoklama kaçağı olduğu belirlendi. - ESKİŞEHİR