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Eskişehir'de Eğlence Merkezlerine Yönelik Denetimlerde 4 Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Eğlence Merkezlerine Yönelik Denetimlerde 4 Firari Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de yapılan eğlence merkezi denetimlerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca, özel güvenlik sertifikası olmayan bir kişi, canlı müzik yayını belgesi olmayan bir işletme ve sigorta ve kimlik bildirim kaydı bulunmayan bir çalışan tespit edildi. Kimlik kontrolünde ise 6 kişi farklı suçlardan aranırken, 4 kişinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Eskişehir\'de Eğlence Merkezlerine Yönelik Denetimlerde 4 Firari Şüpheli Yakalandı
23.12.2023 - 10:20,
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Eskişehir'de eğlence merkezlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde kent genelindeki eğlence merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Toplamda 204 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 12 işletme kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, 1 şahsın özel güvenlik sertifikası olmadan güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, 1 işletmede canlı müzik yayını belgesinin olmadığı, farklı bir işletmede çalışan şahsın ise sigorta ve kimlik bildirim kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Eğlence mekanlarında bulunan 567 şahsın yapılan kimlik sorgulamasında ise, 6 şahsın farklı suçlardan arandığı, ayrıca bu şahıslardan 4'ünün kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi. Kimlik kontrolünde 3 şahsın da yoklama kaçağı olduğu belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Güvenlik, Ceza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Eğlence Merkezlerine Yönelik Denetimlerde 4 Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Eğlence Merkezlerine Yönelik Denetimlerde 4 Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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