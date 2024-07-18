Eskişehir'de İşçi Servisi Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de İşçi Servisi Alevlere Teslim Oldu

Eskişehir-Ankara kara yolunda bulunan Alpu alt geçidinde seyir halindeki bir işçi servisinde çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. Yangının patlayan lastikten kaynaklandığı belirlendi.

18.07.2024 14:57
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Eskişehir'de lastiği patladıktan sonra bir anda alevlere teslim olan işçi servisi küle döndü.

Olay, dün akşam saatlerin Eskişehir- Ankara kara yolunda bulunan Alpu alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki işçi servisinde bir anda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangında işçi servisi kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemelerde yangının patlayan lastikten kaynaklandığını belirledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de İşçi Servisi Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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