Eskişehir\'de kavga: Alkol şişesiyle yaralanma

Eskişehir'de bir eğlence mekanında başlayan ve otomobil içerisinde devam eden kavga sonucunda aracı yol kenarına çeken 4 şahıs birbirini darp ederken, kafasında alkol şişesi kırılan 1 şahıs yaralandı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir eğlence mekanına giden 4 arkadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alkollü olan şahıslar arasındaki tartışma, otomobilde büyüyerek kavgaya dönüştü. Aracı yol kenarına çeken şahıslar birbirilerini darp etti. Yaşanan arbede esnasında B.A. isimli şahıs, elindeki alkol şişesini Ü.Y.'nin kafasında kırdı. Kanlar içinde kalan Ü.Y.'nin suratının çeşitli yerlerinde kesik oluştu.

Kendi imkanlarıyla gittikleri hastanenin önünde tekrar kavga ettiler

İddiaya göre, birbirlerini darp eden şahıslar Ü.Y.'nin yaralanması nedeniyle kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servis'e gitti. Yaralı Ü.Y., sağlık ekiplerinin kendisine müdahalede bulunmasını kabul etmedi. Bu esnada şahıslar tekrardan kavgaya tutuştu. Tarafları hastane polisi ve çevredeki vatandaşlar ayırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Ü.Y., ifadesi alınmak üzere Kurtuluş Polis Karakolu'na götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR