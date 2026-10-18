Eskişehir'de kavgada göğsünden vurulan Muratcan A. öldü, şüpheli A.Ç. yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Eskişehir'de kavgada göğsünden vurulan Muratcan A. öldü, şüpheli A.Ç. yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de kavgada göğsünden vurulan Muratcan A. öldü, şüpheli A.Ç. yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü; göğsünden vurulan Muratcan A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi A.Ç., olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu göğsünden vurulan Muratcan A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayın şüphelisi A.Ç. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili şüpheli A.Ç., "Hak ettiler kardeşim, hak edene hak ettiğini vereceksin, öyle gerekti" dedi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Üçtop Sokak ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan koşuşturma ve tartışma çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Görüntülerde silah seslerinin duyulması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine ihbar edildi.

Olay yerinde pompalı tüfekle göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralanan Muratcan A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Muratcan A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kısa süre sonra hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayın şüphelisi yakındaki ikametinde yakalandı

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen olayın şüphelisi A.Ç., olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki ikametgahında polis ekipleri tarafından yakalandı. Suç aleti pompalı tüfeği evin arka sokağındaki bir inşaata attığını iddia eden şüpheli ile polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Araştırma esnasında yanındaki arkadaşının "Ben sana dedim" sözleri üzerine olayın şüphelisi A.Ç., "Hak ettiler kardeşim. Hak edene hak ettiğini vereceksin" ifadelerini kullandı. Basın mensubunun "Neden vurdun?" sorusuna ise "Öyle gerekti" yanıtını verdi.

Savcılık izniyle şüphelinin evinde arama yapan ekipler pompalı tüfeğe ikametgahta ulaştı. Olayın şüphelisi A.Ç. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahıslar emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Düğüne giden aile kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı Düğüne giden aile kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Galatasaray’da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi Galatasaray'da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi
Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı Hull City’nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
07:46
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
07:29
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
05:09
İstanbul’da sel suları otomobili yuttu 2 kişi aranıyor
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 08:37:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kavgada göğsünden vurulan Muratcan A. öldü, şüpheli A.Ç. yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei