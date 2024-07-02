Eskişehir'de kaybolan Prof. Dr. Bekir Karasu, Porsuk Çayında ölü bulundu

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Eskişehir'de kaybolduktan 5 gün sonra Porsuk Çayında elleri ve ayaklarından bağlanmış şekilde bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun yakınlarda bir çiftlik evinin olduğu öğrenilirken, ön otopsi raporunda ise boğulmaya bağlı ölümün gerçekleştiği belirtildi.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı'nda görevli olan Prof. Dr. Bekir Karası, 27 Haziran Perşembe günü aracına binerek evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Yakınlarının endişelenerek polise başvuru yapmasının ardından konuyla ilgili polis geniş çaplı inceleme ve çalışma başlatırken, Prof. Dr. Karasu'un cesedinin, Karacaşehir mevkiinde Porsuk Çayı içinde bulundu.

Kameralar incelendi şüpheliler tespit edildi

Karasu'nun bulunması için özel olarak çalışan ekipler, öncelikle kameraları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Karasu'nun aracına aldığı kişilerle Kızılinler mevkiinde bulunan çiftlik evine doğru yola çıktığı tespit edildi. Ekipler kameraları adım adım izleyerek öncelikle şüphelilere ulaştı. Ardından Porsuk Nehri üzerinde arama çalışmaları yoğunlaştı. Su kenarında aramalar sonucunda Prof. Dr. Karasu'nun cesedine ulaşıldı. Elleri ve ayakları iple bağlı olduğu iddia edilen Karasu, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan otopside boğulmaya bağlı ölüm olarak ortaya çıktı.

Emniyet ve Başsavcılıktan herhangi bir açıklama yapılmadı

Yaşanan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Eskişehir Başsavcılığı ile İl Emniyet Emniyet Müdürlüğünden herhangi bir açıklama yapılmazken, dosyaya gizlilik kararının getirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR