Eskişehir'de Kaza: Sürücü Dışarı Savruldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaza: Sürücü Dışarı Savruldu

Eskişehir\'de Kaza: Sürücü Dışarı Savruldu

Günyüzü'nde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

11.10.2024 23:57
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Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin duvara çarptığı kazada, araçtan dışarı savrulan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşkonak Mahallesi'nde İ.B. yönetimindeki 26 AGJ 468 plakalı araç, kontrolden çıkarak evin duvarına çarpıp sürüklendi. Sürücü, kazanın etkisiyle aracın ön camından dışarı savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ambulansına bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaza: Sürücü Dışarı Savruldu - Son Dakika

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