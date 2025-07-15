Eskişehir\'de Kenevir Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince İnönü İlçesi'nde kenevir bitkisi ekimi yapılan ikamete düzenlenen operasyon sonucunda, çok miktarda narkotik madde ve 27 adet av tüfeği ele geçirildi.

İnönü Kaymakamlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikametin bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı öğrenildi. Alınan arama kararı sonucunda yapılan aramada; 30 kök kenevir bitkisi, 520 gram esrar maddesi, 15 gram metamfetamin, 27 adet av tüfeği fişeği ve 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda olayla ilgili adli işlemler başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR