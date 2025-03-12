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Eskişehir'de Motosiklet Kazası

Eskişehir\'de Motosiklet Kazası

Eskişehir'de motosiklet kazasında sürücü ve yaya yaralandı, bir kadın telaşla yardım istedi.

12.03.2025 15:52
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Eskişehir'de meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve çarptığı kadın yaralandı. Sağlık ekipleri yerde yatan sürücüyü kontrol ederken, bir kadın telaşla yaklaşarak, "Bakabilir miyim? Yerde yatan genci oğluma benzettim" dedi.

Olay, saat 14.40 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, genç bir erkek şahıs, idaresindeki 26 AJY 409 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın yayaya çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda yere düşen sürücü ve yaya yaralandı. Yerde yatan yaralılara ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Yaralı motosiklet sürücüsünü oğluna benzetti

İhbar üzerine olay yerine 2 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan motosiklet sürücüsünü kontrol ettiği sırada çevreden geçen bir kadın telaşla yaklaşarak, "Bakabilir miyim? Yerde yatan genci oğluma benzettim" dedi. Yaralının oğlu olmadığını görüp rahatlayan kadın olay yerinden uzaklaştı. Yaralı sürücü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, yaya ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Birinci açık bir şekilde ambulansa bindirilen yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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