Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 91 servis aracı ile okul çevrelerindeki 279 mekan kontrol edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kent genelinde 3-10 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde; 91 servis aracı şoförü, 47 kahvehane, 67 market, 1 oyun salonu ile 73 park kontrol edildi. Ayrıca 369 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Okul Servisleri Denetlendi - Son Dakika
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