Eskişehir'de okul servislerine denetim: Kusurlu araçlara ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de okul servislerine denetim: Kusurlu araçlara ceza

Eskişehir\'de okul servislerine denetim: Kusurlu araçlara ceza

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından okul çevreleri ile servislere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli şahıslar ve araçlar sorgulanırken, kusurlu servis araçlarına cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 50 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu görülen 1 okul servis aracı ve şoförüne toplam bin 506 TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde ise, 97 adet okul servis aracı kontrol edildi ve kusurlu görülen 2 okul servis şoförüne toplam 3 bin 299 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin yanı sıra okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. Ayrıca, okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 246 devriye faaliyeti yürütüldü ve 381 şüpheli sorgulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, 106 devriye faaliyeti icra edildi ve 154 aracın ve 322 şahsın sorgulandığı belirtildi.

14.05.2024 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından okul çevreleri ile sevislere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli şahıslar ve araçlar sorgulanırken, kusurlu servis araçlarına cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, okul servislerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 50 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu görülen 1 okul servis aracı ve şoförüne yönetmelikte belirtilen hususlara uymamak nedeniyle toplam bin 506 TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, 97 adet okul servis aracı kontrol edildi. Kusurlu görülen 2 okul servis şoförüne olmak üzere toplam 3 bin 299 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Şüphe edilen 154 araç ve 322 şahıs sorgulandı

Okul çevrelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 246 devriye faaliyeti yürütüldü. Denetimler çerçevesinde 31 kahvehane, 62 market ve tekel, 19 tütüncü, 5 internet kafe, 7 oyun salonu, 145 okul çevresi ve park ziyareti ile 92 okul ziyareti yapılırken, 381 şüpheli sorgulandı. Kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilenirken ya da çalışırken tespit edilen 3 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, 106 devriye faaliyeti icra edildi. Çalışmalar sırasında 50 bakkal ve market, 51 kahvehane, 39 park ve bahçe kontrolü ile 44 okul ziyareti yapılırken, 154 aracın ve 322 şahsın sorgulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Servis aracı, Jandarma, trafik, Rehber, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de okul servislerine denetim: Kusurlu araçlara ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:53:47. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de okul servislerine denetim: Kusurlu araçlara ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement