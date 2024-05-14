Eskişehir\'de okul servislerine denetim: Kusurlu araçlara ceza

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından okul çevreleri ile sevislere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli şahıslar ve araçlar sorgulanırken, kusurlu servis araçlarına cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, okul servislerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 50 okul servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu görülen 1 okul servis aracı ve şoförüne yönetmelikte belirtilen hususlara uymamak nedeniyle toplam bin 506 TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, 97 adet okul servis aracı kontrol edildi. Kusurlu görülen 2 okul servis şoförüne olmak üzere toplam 3 bin 299 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Şüphe edilen 154 araç ve 322 şahıs sorgulandı

Okul çevrelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 246 devriye faaliyeti yürütüldü. Denetimler çerçevesinde 31 kahvehane, 62 market ve tekel, 19 tütüncü, 5 internet kafe, 7 oyun salonu, 145 okul çevresi ve park ziyareti ile 92 okul ziyareti yapılırken, 381 şüpheli sorgulandı. Kavşaklarda ve trafik ışıklarında dilenirken ya da çalışırken tespit edilen 3 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, 106 devriye faaliyeti icra edildi. Çalışmalar sırasında 50 bakkal ve market, 51 kahvehane, 39 park ve bahçe kontrolü ile 44 okul ziyareti yapılırken, 154 aracın ve 322 şahsın sorgulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR