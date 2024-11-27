Eskişehir\'de Otomobil Refüje Daldı

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Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki çalıların arasına daldı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ortasındaki refüjde bulunan çalıların arasına daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olayın gerçekleştiği anlar başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - ESKİŞEHİR