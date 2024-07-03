Eskişehir\'de Polis Ekipleri 208 Şahsı Sorguladı

3.Sayfa

Eskişehir'de farklı noktalarda polis ekiplerince yapılan uygulamalarda toplam 208 şahıs sorgulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerce 1 Temmuz tarihinde, 21.30-23.00 saatleri arasında Zincirlikuyu, Batıkent ve Çamlıca mahallelerinde yaya devriye timlerimizce, şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan uygulamalarda 53 şahıs sorgulandı.

Yine polis ekiplerince Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması için çalışma yapıldı. Çalışmalarda umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet müdürlüklerinde görevli ekiplerce yapılan uygulamada 155 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR