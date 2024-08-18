Eskişehir\'de Polis Ekipleri Kimlik Kontrolü Yaptı

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 129 şahsın ve 5 araç sürücüsünün kimlik bilgileri sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, 16-17 Ağustos 2024 tarihlerinde 21.00-02.15 saatleri arasında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevrelerinde uygulama yapıldı. Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada; umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanmasına konularına yönelik kontroller yapıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı 3 ekip ve 8 personelle yürütülen çalışmalar sonucunda, 129 şahsa ve 5 araç sürücüsüne kimlik sorgusu yapıldı. Yetkililer, bu tür uygulamaların devam edeceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR