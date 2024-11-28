Eskişehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Eskişehir'de polis, 14 şüpheliye işlem yaparak çok sayıda ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirdi.

28.11.2024 16:23
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Eskişehir'de polis ekiplerince ateşli silah ve bıçaklarla ilgili gerçekleştirilen çalışma sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kesici aletler ele geçirilirken, 14 şüpheliye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21-27 Kasım 2024 tarihleri arasında 'Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' ile 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde çalışma yapıldı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda; 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 bıçak, 1 muşta ve 258 fişek ele geçirildi. Polisin 13 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 14 şüpheliye işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

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