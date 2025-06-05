Eskişehir\'de Satırla Saldıran Şahıs Gözaltına Alındı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde elindeki satırla çevreye saldıran bir şahıs polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fabrikalar Caddesi'nde iddialara göre, elinde satır bulunan ve henüz kimliği bilinmeyen bir şahıs çevreye saldırdı.

SATIRLA ÇEVREYE SALDIRAN ŞAHIS DARP EDİLDİ

O esnada bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilen şahsın, kendisine müdahalede bulunan polis ekiplerine saldırdığı öne sürüldü.

Gelen anons üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye intikal etti. Vücudunda kesi bulunduğu ve darp edildiği belirtilen şahıs için sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanstan inen şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.