Eskişehir'de Servis Denetimi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince okul servislerinde ve okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 354 şahıs kontrol edilirken, kusurlu 5 servis şoförüne işlem yapıldı.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı okul servislerinde ve okul çevrelerinde 2-9 Haziran tarihleri arasında denetim yapıldı. Denetimlerde 93 okul servisi ve şoför, 49 kahvehane, 63 market ile tekel bayii, 86 park ve bahçe kontrol edildi. Denetimlerde 354 şahıs kontrol edilirken, kusurlu 5 servis şoförü hakkında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR