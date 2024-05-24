Eskişehir'de Şiddetli Dolu Yağışı: Araçlarda Hasar Oluştu - Son Dakika
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Eskişehir'de Şiddetli Dolu Yağışı: Araçlarda Hasar Oluştu

Eskişehir\'de Şiddetli Dolu Yağışı: Araçlarda Hasar Oluştu

Eskişehir'in Çifteler İlçesi'nde meydana gelen dolu yağışı, çok sayıda aracın camında ve kaportasında hasara neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu parçaları, araçların camlarını patlatarak maddi hasara yol açtı. Ayrıca, dolu yağışı nedeniyle bir evin plastik kapısı da delik deşik oldu.

24.05.2024 11:31
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Eskişehir'de meydana gelen dolu yağışı görenleri hayrete düşürürken, çok sayıda aracın camında ve kaportasında hasar oluştu.

Çifteler İlçesi'nde dün etkili olan dolu yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu parçalarını görenler hayrete düşerken, ilçedeki birçok araç hasar gördü. Normalin üstündeki boyutlarda yağan dolu, çok sayıda aracın camının patlamasına neden oldu. Camları kırılan ve kaportalarında göçük meydana gelen araçlarda maddi hasar oluştu.

İlçe merkezindeki bir evin plastik kapısı da dolu yağışında delik deşik oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Şiddetli Dolu Yağışı: Araçlarda Hasar Oluştu - Son Dakika

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