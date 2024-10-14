Eskişehir\'de Silah Ticareti Operasyonu

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Eskişehir'de polis ekiplerince 'Silah Ticareti' yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 13 adet ruhsatsız tabanca ile 141 adet fişek ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Silah Ticareti' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 141 adet fişek, 2 adet silah gövdesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR