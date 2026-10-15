Eskişehir\'de sonbahar yağışları Porsuk Barajı ve tarım arazilerine fayda sağladı

Eskişehir'de sonbahar mevsimiyle birlikte etkili olan yağışlar, kente hem görsel bir şölen sundu hem de su kaynaklarına can suyu oldu.

Kentte yaşanan mevsim geçişiyle birlikte parklar ve doğa alanları vatandaşların yürüyüş için ilk tercihi haline geldi. Yağışların ardından yeşil ve sarı tonların harmanlandığı eşsiz manzaralar havadan kaydedilirken, yağmurların Porsuk Barajı ve tarım arazileri için büyük önem taşıdığı belirtildi. Botanik Park'a yürüyüşe gelen vatandaşlar da yağışların bereket getirdiğini ifade ederek memnuniyetlerini paylaştı.

Öte yandan Porsuk Çayı'nda yüzen yaban ördekleri dikkat çekti.

"Yağışlar çok güzel, bereket iyi"

Botanik Park'ta her gün yürüyüş yaptığını ve doğanın tadını çıkardığını belirten 52 yaşındaki Ahmet Akpınar, yağışların barajlar ve tarım için kritik önemde olduğunu vurguladı. Akpınar şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda 52 yaşındayım, her zaman gelirim buraya. Hava çok güzel, şu anda ördekler suda yüzüyor. Sonbaharın keyfini yaşıyoruz. Burası çok güzel bir yer; yapanlardan, ilgilenenlerden Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Buraya her gün gelirim, boş zamanlarımda Botanik Park'ta üç tur atar, ondan sonra evime giderim. Yağışlar çok güzel, bereket iyi. Bereket olmazsa hiçbir şey olmaz. Onun için su çok önemli; Porsuk Barajı'nda zaten su azalıyordu, bu yağışların baraja çok büyük faydası var. Şimdi pancar söküm zamanı, ekin zamanı. Buğday olmazsa hiçbir şey olmaz, yağmurlar her şey için çok faydalı."