Eskişehir\'de Trafik Denetiminde 1 Milyon 537 Bin TL Para Cezası

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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde 5 bin 791 araç kontrol edilirken 1 milyon 537 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 22 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 5 bin 791 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 611 sürücüye 1 milyon 537 bin 425 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimlerde, 89 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR