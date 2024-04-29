Eskişehir'de Trafik Denetiminde 1 Milyon 537 Bin TL Para Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 1 Milyon 537 Bin TL Para Cezası

Eskişehir\'de Trafik Denetiminde 1 Milyon 537 Bin TL Para Cezası

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 5 bin 791 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymayan 611 sürücüye toplamda 1 milyon 537 bin 425 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 89 araç trafikten men edilirken, 7 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

29.04.2024 11:15
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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde 5 bin 791 araç kontrol edilirken 1 milyon 537 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 22 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 5 bin 791 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 611 sürücüye 1 milyon 537 bin 425 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimlerde, 89 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetiminde 1 Milyon 537 Bin TL Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Denetiminde 1 Milyon 537 Bin TL Para Cezası - Son Dakika
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