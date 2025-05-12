Eskişehir\'de Trafik Denetiminde 10 Bin Ceza Kesildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 29 bin 144 araç kontrol edilirken, 10 bin 191 adet ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 5-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce, 4 bin 234 yük taşımacılığı, 741 yolcu taşımacılığı, 3 bin 459 alkol denetimi, bin 471 motosiklet, 7 bin 90 emniyet kemeri ve 12 bin 149 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 29 bin 144 aracın kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 10 bin 191 adet trafik cezası kesilirken, 328 araç trafikten men edildi ve 90 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 71 yaralanmalı ve 69 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR