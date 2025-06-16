Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 99 Belgeye El Konuldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sunucu 99 sürücü belgesine el konulurken, 319 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 09-16 Haziran tarihlerinde çeşitli trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında; 4 bin 301 yük taşımacılığı, 949 yolcu taşımacılığı, 31 bin 311 araç/sürücü ve bin 463 adet motosiklet denetlendi. Ayrıca 3 bin 706 alkol denetimi, 9 bin 182 emniyet kemeri denetimi ve 11 bin 710 diğer kontrol türlerinde denetimler yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde toplam 319 araç trafikten men edildi ve 7 bin 807 adet trafik cezası kesildi, 99 sürücü belgesine ise el konuldu.

Öte yandan, 9-16 Haziran tarihlerinde 69 adet yaralanmalı ve 71 adet maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. - ESKİŞEHİR