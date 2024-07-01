Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 700 Sürücüye 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 700 Sürücüye 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 700 Sürücüye 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 643 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 2 bin 700 sürücüye toplamda 5 milyon 701 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca 262 araç trafikten men edilirken, 39 sürücünün ehliyetine el konuldu.

01.07.2024 15:18
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince Haziran ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 26 bin 643 araç kontrol edilirken, 2 bin 700 sürücüye 5 milyon 701 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 643 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 2 bin 700 sürücüye toplamda 5 milyon 701 bin 387 TL para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca 262 araç trafikten men edilirken, alkolü araç kullandığı belirlenen 39 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 700 Sürücüye 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 700 Sürücüye 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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