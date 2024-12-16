Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplere tarafından sürdürülen mücadele çalışmalarından çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-16 Aralık tarihlerinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 36 olaya müdahale edilerek, 39 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanırken; 34 şahıs ise serbest bırakıldı. Ayrıca, bu kapsamda 494,25 gram metamfetamin maddesi, 74 adet sentetik ecza hapı, 28,80 gram esrar maddesi, 6 adet ecstasy hap, 86,12 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet pürmüz ve 1,2 gram eroin maddesi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR