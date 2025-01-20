Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de motosikletli polis ekiplerince yapılan çalışma esnasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde çok miktarda uyuşturucu madde bulundu. Araçtaki 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polisler tarafından kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler devam ediyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesinde şüphe üzerine 26 PD 796 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan şahısların şüpheli hareketleri üzerine, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'ndan arınan izin ile araçta arama yapıldı. Aramada, 247 adet uyuşturucu hap ile bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan Z.F.Y., B.G. ve H.A. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR