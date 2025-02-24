Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda haklarında işlem yapılan 56 şüpheliden 8'i tutulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yapıldı. 17-24 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; 65,26 gram metamfetamin maddesi, 0,38 gram esrar maddesi, 164,74 gram bonzai maddesi, 19 gram eroin, 184 adet sentetik ecza hapı, 204 adet ecstasy hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca 41 olaya müdahale edilirken; 56 şüpheli şahsa işlem uygulandığı, 8 şahsın tutuklandığı ve 48 şahsın ise serbest bırakıldığı aktarıldı. - ESKİŞEHİR