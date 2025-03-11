Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, uyuşturucu ticareti yapan bir kişiyi gözaltına aldı, metamfetamin ele geçirildi.

11.03.2025 12:14
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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Tepebaşı İlçesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Çalışmalar sonrasında şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4,4 gram Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Operasyon, Jandarma, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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