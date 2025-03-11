Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Tepebaşı İlçesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Çalışmalar sonrasında şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4,4 gram Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR